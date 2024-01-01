Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
08:52
Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun geleceği olarak görülen isimlerin başında gelen Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, Real Madrid kariyerine şanssızlıklarla başladı. Üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasına bir türlü kavuşamayan 18 yaşındaki oyuncu, yeni yılda takımında forma giymeye başlamayı umuyor. Ancak İtalyan basınındaki haberlerde bir başka dünya devinin Arda Güler'i istediği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…