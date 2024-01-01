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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 08:52

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun geleceği olarak görülen isimlerin başında gelen Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, Real Madrid kariyerine şanssızlıklarla başladı. Üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasına bir türlü kavuşamayan 18 yaşındaki oyuncu, yeni yılda takımında forma giymeye başlamayı umuyor. Ancak İtalyan basınındaki haberlerde bir başka dünya devinin Arda Güler'i istediği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayarak futbola adım atan Arda Güler, kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar kendini geliştirdikten sonra a takıma yükselen genç futbolcu, burada da adından söz ettirdi.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Özellikle geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını etkileyici bir şekilde kullanan Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Sezon başında transferin en çok konuşulan ismi olan Arda Güler, tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe'ye tam 20 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak transfer yapan milli futbolcu, büyük şanssızlıklar yaşadı.

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