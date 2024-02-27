Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
16:48
Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli genç yetenekleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Güler, sezon başında rekor transfer bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandıran bu transfer gelişmesi, Arda Güler'in istediği şekilde ilerlemedi. Sakatlıklarla boğuştuktan sonra ilk 11'de kendine yer bulmaya çalışan genç yıldız, henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler'in imzayı atacağı takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…