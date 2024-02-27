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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:48

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli genç yetenekleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Güler, sezon başında rekor transfer bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandıran bu transfer gelişmesi, Arda Güler'in istediği şekilde ilerlemedi. Sakatlıklarla boğuştuktan sonra ilk 11'de kendine yer bulmaya çalışan genç yıldız, henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler'in imzayı atacağı takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısından yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli ekipte kendini gösterdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

Özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren yıldız oyuncu, sezon başında dünya devlerini peşine taktı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

Real Madrid ve Barcelona'yı transferde birbirine düşüren Arda Güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

İspanyol devine imzayı atar atmaz talihsiz bir sakatlık yaşayan milli futbolcu, daha sonrasında üst üste 2 sakatlık daha geçirdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Başkanlar resmen görüştü: Ezeli rakibe imzayı atacak…

Sahalardan yaklaşık 6 ay boyunca uzak kaldıktan sonra ilk 11'de kendine yer bulmaya çalışan Arda Güler, beklediği forma şanslarını alamadı.

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