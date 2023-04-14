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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…
Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:59 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 18:01

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Arda Turan, kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Uzun zamandır lisans eğitimine devam eden Arda Turan, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayacak olan Arda Turan, ilk transferini de şimdiden belirledi. 36 yaşındaki teknik direktör, Eyüpspor'un başında ilk transferini Galatasaray'dan yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerini Galatasaray'da sona erdiren Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine resmen adım attı.

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Bir süredir hocalık için çalışmalarını sürdüren ve teknik ekibini belirleyen genç hocanın yeni adresi Eyüpspor oldu.

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Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

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