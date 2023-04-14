Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Arda Turan, kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Uzun zamandır lisans eğitimine devam eden Arda Turan, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayacak olan Arda Turan, ilk transferini de şimdiden belirledi. 36 yaşındaki teknik direktör, Eyüpspor'un başında ilk transferini Galatasaray'dan yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…