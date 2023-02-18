Giriş Tarihi: 18.02.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 22:43

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok şampiyonluğa imza atan Arda Turan, Türk futbolunun Avrupa'da da en önemli isimlerinden birisi oldu. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, oradan da Barcelona'ya uzanan bir futbol kariyeriyle dünya çapında bir futbolcu haline gelen Arda Turan, şu sıralar teknik direktörlüğe hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük için birçok adım atan eski milli futbolcu, yeni görevine başlıyor. Öte yandan Arda Turan'ın ekibi dahi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…