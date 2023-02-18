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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…
Giriş Tarihi: 18.02.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 22:43

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok şampiyonluğa imza atan Arda Turan, Türk futbolunun Avrupa'da da en önemli isimlerinden birisi oldu. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, oradan da Barcelona'ya uzanan bir futbol kariyeriyle dünya çapında bir futbolcu haline gelen Arda Turan, şu sıralar teknik direktörlüğe hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük için birçok adım atan eski milli futbolcu, yeni görevine başlıyor. Öte yandan Arda Turan'ın ekibi dahi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Son dakika haberleri… Türkiye'de Galatasaray'dan altyapısından yetişerek adını Avrupa'da da duyurmayı başaran Arda Turan, geçtiğimiz yıl futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Sarı-kırmızılı ekipte birçok başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çeken eski futbolcu, Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giydi.

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Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giydiği dönem takımın vazgeçilmezi olan Arda Turan, Barcelona'ya da rekor bedelle transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Barcelona'dan sonra düşüşe geçen kariyerini Galatasaray'da sona erdiren Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe hızlı bir giriş yapmanın peşinde.

Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren eski milli futbolcu, yeni ekibiyle birlikte yeni görevine yakında başlayacak.

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