Giriş Tarihi: 14.10.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 00:27

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

Son dakika haberleri… Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, futbolseverlere müthiş bir gece yaşattı. Avrupa kupalarındaki dört temsilcimiz de rakiplerini mağlup ederek 3 puanları ceplerine koydu. Fenerbahçe ve Başakşehir, üst turu garantilerken, Sivasspor ve Trabzonspor ise yoluna devam etti. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin de UEFA Ülkeler Sıralaması'nda yeri değişti. İşte UEFA Ülkeler sıralaması yeni yerimiz…