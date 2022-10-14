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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…
Giriş Tarihi: 14.10.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 00:27

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

Son dakika haberleri… Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, futbolseverlere müthiş bir gece yaşattı. Avrupa kupalarındaki dört temsilcimiz de rakiplerini mağlup ederek 3 puanları ceplerine koydu. Fenerbahçe ve Başakşehir, üst turu garantilerken, Sivasspor ve Trabzonspor ise yoluna devam etti. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin de UEFA Ülkeler Sıralaması'nda yeri değişti. İşte UEFA Ülkeler sıralaması yeni yerimiz…

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

Son dakika haberleri… Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Türk takımları, Türkiye'ye adeta gurur gecesi yaşattı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, bugün oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında 2-1'lik galibiyet alarak Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantiledi.

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Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

Yine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ise Monaco karşısında adeta şov yaptı. Bordo-mavililer, 4-0'lık galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 6 yaparak grupta ikinciliğe yükselmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Avrupa’da gurur gecesi! Türkiye’nin yükselişi devam ediyor: İşte UEFA Ülkeler sıralamasında yeni yerimiz…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Rigas Skola karşısında 3-0'lık net bir galibiyetle bir üst turu garantiledi.

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