Giriş Tarihi: 25.03.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 00:25

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in en fazla maça çıkan teknik direktörleri arasında yer alan Aykut Kocaman hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2021 yılında Başakşehir'de teknik direktörlük görevi yapmış ve uzun bir dinlenme sürecine girmişti. Yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Kocaman, yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmıyordu. Bu sezon teknik direktör değişimleriyle yine konuşulan Süper Lig'de, Aykut Kocaman'ın geri döneceği bilgisi verildi. İşte son dakika haberinin detayları…