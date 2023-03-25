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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 00:25

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in en fazla maça çıkan teknik direktörleri arasında yer alan Aykut Kocaman hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2021 yılında Başakşehir'de teknik direktörlük görevi yapmış ve uzun bir dinlenme sürecine girmişti. Yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Kocaman, yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmıyordu. Bu sezon teknik direktör değişimleriyle yine konuşulan Süper Lig'de, Aykut Kocaman'ın geri döneceği bilgisi verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman, kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak futbolu bıraktığı İstanbulspor'da başlayan Kocaman, birçok Süper Lig takımını çalıştırdı.

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Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Deneyimli teknik direktörün kariyerinde 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki teknik direktör, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberleri: Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

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