Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:23
Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! "Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 99 puanla toplayarak 2. sezonu sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya varan Ali Koç seçim öncesi kozunu oynayarak Aziz Yıldırım'a karşı hamlesini yaptı. Mourinho sonrası gözler şimdi de yapılacak olan yeni yıldız transferlerine çevrildi. Kanarya, Mourinho'nun da onayıyla iki dünyaca yıldız oyuncu için girişimlere başladı. Ayrıca Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen yıldız oyuncunun isimini açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...