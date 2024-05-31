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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! "Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:23

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! "Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 99 puanla toplayarak 2. sezonu sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya varan Ali Koç seçim öncesi kozunu oynayarak Aziz Yıldırım'a karşı hamlesini yaptı. Mourinho sonrası gözler şimdi de yapılacak olan yeni yıldız transferlerine çevrildi. Kanarya, Mourinho'nun da onayıyla iki dünyaca yıldız oyuncu için girişimlere başladı. Ayrıca Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen yıldız oyuncunun isimini açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! Fenerbahçe’ye gelmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! Fenerbahçe’ye gelmek istiyor

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek.

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Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! Fenerbahçe’ye gelmek istiyor

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal'a tebliğ etti. Kulüp bu kararı önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklayacak.

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! Fenerbahçe’ye gelmek istiyor

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çalışmaları da günlerdir sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç'tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu.

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! Fenerbahçe’ye gelmek istiyor

Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ali Koç da tele konferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı.

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