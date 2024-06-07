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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:14

SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, 99 puanla ikinci sırada tamamladığı 2023-2024 sezonunun ardından başkanlık seçimine hazırlanıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan seçim, büyük bir merakla bekleniyor. Hafta sonunda gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Ali Koç için olay ifadeler kullanan Yıldırım, Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği hocayı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Son dakika haberleri… Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, büyük seçim öncesi SABAH Spor'un sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

"KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK"

Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?

Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu propaganda yapmakla suçladı ve başkan olursa çalışmayacağını söyledi. Yorumunuz nedir?

Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip Bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip beyle görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip beyin insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?

SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Kongre öncesi mesajınız nedir?

Kongre üyelerini, Şekip Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının kongreyi yönetmesi gerekir. Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek. Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek. Kongre üyelerinin sağlıklı oy atması sağlanmalı. Konuşmalarda birbirimizi kırmamamız gerek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

"FENERBAHÇE'Yİ SEVSEN ADAY OLMAZDIN!"

Sayın Ali Koç enkaz bıraktığınızı söylüyor. Siz bir enkaz mı bıraktınız Aziz Bey?

Enkaz bırakmadım… Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler. 330 milyon dolara yaptıkları bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü zaman 110 milyon dolara geliyor. Demek ki borç bu kadar. 600'ler filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar.

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