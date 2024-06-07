SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

"KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK"

Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?

Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.