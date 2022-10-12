Giriş Tarihi: 12.10.2022 12:59
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
13:05
Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta Kayserispor ile karşılaşacak. Bu sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'a puanlar kazandıran Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir talip geldi. Fransız futbolcu, Icardi'nin gelmesiyle birlikte yedek kulübesine mahkum olmak istemiyor. Deneyimli futbolcunun sürpriz transfer teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...