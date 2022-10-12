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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 13:05

Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta Kayserispor ile karşılaşacak. Bu sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'a puanlar kazandıran Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir talip geldi. Fransız futbolcu, Icardi'nin gelmesiyle birlikte yedek kulübesine mahkum olmak istemiyor. Deneyimli futbolcunun sürpriz transfer teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis’e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta zorlu Kayserispor deplasmanına gidecek. Sezona Okan Buruk yönetiminde yaptığı flaş transferlerle şampiyonluk parolasıyla giren Cimbom'da beklentiler yüksek.

Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis’e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

Icardi, Oliveira, Mata, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da gol yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Gol yollarındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen yönetim, Mauro Icardi transferini gerçekleştirdi.

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Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis’e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

GOMIS'E SÜRPRİZ TALİP

Bu sezon gol yükünü çeken çeken Bafetimbi Gomis için de bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden Fransız golcü için sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis’e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

TEKLİFİN DETAYI BELLİ OLDU

Bu sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'a puanlar getiren 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Bafetimbi Gomis’e sürpriz talip! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?

GOMIS SICAK BAKIYOR İDDİASI

Icardi'nin gelmesiyle birlikte ikinci plana düşen Bafetimbi Gomis'in, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi üzerine bu cazip teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

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