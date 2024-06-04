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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…
Giriş Tarihi: 04.06.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 21:00

SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kazandığı şampiyonlukla birlikte üst üste ikinci kez zafere ulaşan Galatasaray, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı ekibin en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz da bu transfer döneminin yıldızı olacak. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan milli futbolcu, özellikle EURO 2024 sonrası takımına devasa bir bonservis kazandırabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, beşinci yıldız için kolları sıvayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Yaşanan zaferin ardından birçok futbolcusunu EURO 2024'e gönderen Aslan, kısa bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Bu sırada flaş bir gelişmeyle gündeme gelen Galatasaray'da, Sportif A.Ş Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, görevini bıraktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Erden Timur'un ayrılığının ardından transfer sürecinin nasıl geçeceği merakla beklenirken bir flaş gelişme daha yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…

Sezonun en çok parlayan ismi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi, Galatasaray yönetimi tarafından belirlendi.

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