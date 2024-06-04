Giriş Tarihi: 04.06.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
21:00
SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kazandığı şampiyonlukla birlikte üst üste ikinci kez zafere ulaşan Galatasaray, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı ekibin en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz da bu transfer döneminin yıldızı olacak. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan milli futbolcu, özellikle EURO 2024 sonrası takımına devasa bir bonservis kazandırabilir. İşte son dakika haberinin detayları…