Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
22:18
SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…
Son dakika haberleri… EURO 2024'te futbol heyecanı çeyrek final maçlarıyla tam gaz devam ediyor. Hollanda ile yarı finale yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya tarihi bir destekle başladı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nu hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, geçtiğimiz günlerde 2 maç ceza verilen Merih Demiral'a da destek çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…