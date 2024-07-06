SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

İtalyan teknik adam sarı kart cezalıları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek ile Avusturya maçında attığın golün ardından bozkurt selamı yapması nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırılan Merih Demiral'ın yerine Samet Akaydın, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.