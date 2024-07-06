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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 22:18

SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

Son dakika haberleri… EURO 2024'te futbol heyecanı çeyrek final maçlarıyla tam gaz devam ediyor. Hollanda ile yarı finale yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya tarihi bir destekle başladı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nu hınca hınç dolduran Türk taraftarlar, geçtiğimiz günlerde 2 maç ceza verilen Merih Demiral'a da destek çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

Son dakika haberleri… EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşmasında Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçında 3 zorunlu değişiklik ile takımını sahaya sürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

İtalyan teknik adam sarı kart cezalıları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek ile Avusturya maçında attığın golün ardından bozkurt selamı yapması nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırılan Merih Demiral'ın yerine Samet Akaydın, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Berlin’de Merih Demiral’a büyük destek! Maç öncesi sahaya çıktı ve…

BAŞKAN ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı.

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