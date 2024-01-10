Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
18:34
Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon üst üste kötü sonuçlar alarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahne aldı. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yaralarını sararak yeni hocası Fernando Santos'a da 'hoş geldin' hediyesini verdi. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın yerine eski Fenerbahçeliyi kadrosuna katmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…