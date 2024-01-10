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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…
Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 18:34

Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon üst üste kötü sonuçlar alarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahne aldı. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yaralarını sararak yeni hocası Fernando Santos'a da 'hoş geldin' hediyesini verdi. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın yerine eski Fenerbahçeliyi kadrosuna katmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni bir döneme girdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Son olarak 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Kara Kartal, genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un katkısıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Rizespor'a karşı gösterdiği performansla adından söz ettiren 18 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ın geleceği olarak nitelendiriliyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay gibi farklı teknik direktörlerle çalışan siyah-beyazlılar, son kararını Fernando Santos ile verdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…

Portekiz ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, siyah-beyazlı kulübü yeniden zirveye tırmandırmanın peşinde.

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