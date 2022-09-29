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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...
Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:13

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Jesus yönetimindeki iyi gidişatını bu maça da yansıtmak istiyor. Dev derbiye günler kala iki takımla ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Jesus yönetimindeki iyi gidişatını bu maça da yansıtmak istiyor. Dev derbiye günler kala iki takımla ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

2 Ekim Pazar akşamı oynanacak maç öncesi iki takım da hazırlıklarını son sürat devam ettirirken, dev derbiye günler kala iki takım için flaş gerçekler ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

Beşiktaş, seyircisinin önünde oynayacağı derbiyi kazanıp, son iki maçta yaşadığı düşüşe son vermeyi hedeflerken Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek Jorge Jesus'la yakaladığı coşkuyu bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine günler kala ortaya çıktı! Şaşkına çeviren detay...

İşte derbi öncesi iki takımın artı ve eksileri...

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