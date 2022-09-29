Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Jesus yönetimindeki iyi gidişatını bu maça da yansıtmak istiyor. Dev derbiye günler kala iki takımla ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...