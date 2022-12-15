Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
11:31
Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra yoluna Şenol Güneş ile devam etme kararı alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Takıma transfer yapmak istediklerinin sinyalini veren Şenol Güneş ve yönetim düğmeye bastı. Kartal, Fenerbahçe'nin yıldızını almak için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...