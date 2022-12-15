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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:31

Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra yoluna Şenol Güneş ile devam etme kararı alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Takıma transfer yapmak istediklerinin sinyalini veren Şenol Güneş ve yönetim düğmeye bastı. Kartal, Fenerbahçe'nin yıldızını almak için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

Yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra yoluna Şenol Güneş'le devam etme kararı alan Beşiktaş'ta bu sezon hedef şampiyonluk.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

Yaz transfer sezonunda özellikle de Premier Lig'den yaptığı yıldız oyuncu transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, Weghorst, Masuaku, Dele Alli, Redmond gibi oyuncularına kadrosuna kattı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

Sezona istediği gibi başlayamayan ve inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Kartal beklentilerin altında kaldı. Şenol Güneş ile yeniden atağa kalkmak isteyen Beşiktaş'ta transferde hangi hamlelerin yapılacağı merak ediliyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROSIER'E UYARI

Bu sezon disiplinsiz görüntüsüyle dikkat çeken Valentine Rosier, aynı görüntüyü Antalya kampında da gösterdi. Şenol Güneş'ten uyarı alan oyuncu aynı davranışları sürdürmesi halinde takımdan gönderilecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Transferde sürpriz...

Fanatik'in haberine göre; Transfer yapacaklarının sinyalini veren Şenol Güneş, yönetimden transfer istedi. Kartal, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için harekete geçti.

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