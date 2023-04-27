Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olan mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, yönetimler de harekete geçti. Ligin bitmesine kısa bir süre kala futbolcuların moralini yüksek tutmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, tarihi primlerin miktarlarını belirledi. İşte ayrıntılar...