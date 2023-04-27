Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:34

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olan mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, yönetimler de harekete geçti. Ligin bitmesine kısa bir süre kala futbolcuların moralini yüksek tutmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, tarihi primlerin miktarlarını belirledi. İşte ayrıntılar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olan mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, yönetimler de harekete geçti. Ligin bitmesine kısa bir süre kala futbolcuların moralini yüksek tutmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, tarihi primlerin miktarlarını belirledi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası formayı sırtına geçiren Romain Saiss, alışık olmadığı şekilde sağ stoper oynamasına rağmen üst düzey performans gösterdi. Ayrıca Omar Colley ile de iyi bir ikili oluşturdu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

Yeniden teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Saiss, siyah-beyazlı takım için kritik önem taşıyan Galatasaray derbisinde önemli bir görev üstlenecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi tarihi prim! İki başkan da miktarları belirledi...

TAM ANLAMIYLA MOTİVE OLDU

Güneş'in, ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi'yi, Saiss'in marke etmesini istediği ve Faslı futbolcunun da bu göreve özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

SON DAKİKA