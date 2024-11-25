Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

FATİH DOĞAN: BAŞ SORUMLU VAN BRONCKHORST'TUR

Eleştirilere kulaklarını tıkadığın gün değişime ve gelişime yolları kapandığın gündür. "Ben bilirim, biz en iyisini biliriz" yaklaşımının insanlara, kurumlara çok şey kaybettirdiğini defaatle tercüme ettim. Bronckhorst yetemedikleri kadar inatlarıyla da Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde baş sorumludur. Yönetim, Hollandalı'nın hatalarına müdahale etmemesiyle, çözüm üretememesiyle diğer sorumludur.