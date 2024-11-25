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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:12

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde ligin formda takımlarından Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 mağlup oldu. Taraftar maç sonunda yönetimi istifaya davet ederken oyuncular da tribünlere giderek taraftardan özür diledi. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Murat Özbostan çarpıcı yorumlar yaptı. Svensson ile İsmail arasında yaşanan pozisyon penaltı mıydı? İşte o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, ligin 13. haftasında formda rakibi Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Murat Özbostan çarpıcı yorumlar yaptı. Svensson ile İsmail arasında yaşanan pozisyon penaltı mıydı? İşte o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

FATİH DOĞAN: BAŞ SORUMLU VAN BRONCKHORST'TUR

Eleştirilere kulaklarını tıkadığın gün değişime ve gelişime yolları kapandığın gündür. "Ben bilirim, biz en iyisini biliriz" yaklaşımının insanlara, kurumlara çok şey kaybettirdiğini defaatle tercüme ettim. Bronckhorst yetemedikleri kadar inatlarıyla da Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde baş sorumludur. Yönetim, Hollandalı'nın hatalarına müdahale etmemesiyle, çözüm üretememesiyle diğer sorumludur.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

"Biz kötü gidişatı gördük, başkanı uyardık ama…" diyen, "Sözümüzü dinletemedik, dikkate alınmadık" imâsında bulunan varsa, ses verip ya da istifa müessesini işleme koymadıysa onlar da bu tabloda pay sahibidir. Milli arada takımlar eksiklerini giderir. Sakatlarını iyileştirir, kondsiyon eksiklerini giderip, taktiksel idmanlarla yenilenir. Beşiktaş'ta tam tersi. Ne zaman milli ara olsa Beşiktaş görülmemiş tatiller yapıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...

"HOLLANDALI TATİLDEN VAZGEÇMİYOR"

Rakip takımlar çalışıyor, hocaları PR yapıp ilişki geliştiriyor. Bronckhorst ve ekibi tarihte görülmemiş bir oranda ve süreyle milli araları İstanbul dışında tatilde geçiriyor. Geldiği günden bu yana bu uyarılar yapılmasına rağmen Hollandalı, tatilinden vazgeçmiyor. Göztepe daha çok isteyen, koşan ve oynayan taraftı. Silva dışında ayakta kalan oyuncu yoktu!

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