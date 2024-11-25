Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
07:12
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Göztepe maçında tartışılan pozisyon penaltı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde ligin formda takımlarından Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 mağlup oldu. Taraftar maç sonunda yönetimi istifaya davet ederken oyuncular da tribünlere giderek taraftardan özür diledi. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Murat Özbostan çarpıcı yorumlar yaptı. Svensson ile İsmail arasında yaşanan pozisyon penaltı mıydı? İşte o yorumlar...