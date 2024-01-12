Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:03
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos'a yıldızlar oyuncular...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ilk transferini Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson ile yaptı. Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, stoper ve 6 numara transferi yapmak için iki yıldız oyuncu için dünya deviyle temasa geçecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o iki yıldız futbolcu...