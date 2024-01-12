Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi. Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almıştı.