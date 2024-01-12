Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos'a yıldızlar oyuncular...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:03

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos'a yıldızlar oyuncular...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ilk transferini Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson ile yaptı. Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, stoper ve 6 numara transferi yapmak için iki yıldız oyuncu için dünya deviyle temasa geçecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o iki yıldız futbolcu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına da transfer dönemine hızlı girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

İLK TRANSFER SVENSSON

Siyah-beyazlı takım, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

ANTE REBİC KULÜP ARIYOR

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i sallayacak 2 transfer! Fernando Santos’a yıldızlar oyuncular...

Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi. Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almıştı.

SON DAKİKA