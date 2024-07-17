Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:01
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu transferlerin ardından taraftarın da beklentisi yükselirken Beşiktaş'tan bir bomba transfer hamlesi daha gelebilir. İşte son dakika haberinin tüm detayları…