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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:01

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu transferlerin ardından taraftarın da beklentisi yükselirken Beşiktaş'tan bir bomba transfer hamlesi daha gelebilir. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transferde de taraftarını heyecanlandıran hamleler yapıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, adeta transfere doymuyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

CAN KELEŞ VE EMİRHAN TOPÇU AN MESELESİ

Beşiktaş'ta 19'a çıkan yabancı sayısını azaltma çalışmaları sürerken bir yandan da yerli harekâtı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile masaya oturdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

Sol stopere takviye edilmesi planlanan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle en üst merciden görüşmeler yapılıyor. Bizzat başkan Hasan Arat'ın yönettiği bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydedildiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Takımıyla Slovenya'da kampta olan Emirhan'ın gelecek haberi beklediği kaydedildi.

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