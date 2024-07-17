SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ciro Immobile sonrası 45 milyonluk dünya yıldızı: Sosyal medya ayağa kalktı…

CAN KELEŞ VE EMİRHAN TOPÇU AN MESELESİ

Beşiktaş'ta 19'a çıkan yabancı sayısını azaltma çalışmaları sürerken bir yandan da yerli harekâtı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile masaya oturdu.