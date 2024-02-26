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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 00:22

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Oynadığı son 5 maçta gol yemeden yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, hafta içinde Türkiye Kupası mesaisine çıkacak. Hafta sonu ise Galatasaray ile derbi maçta mücadele edecek olan Kara Kartal'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş, Süper Lig'de sezona damga vuran yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz ile yoluna devam eden Kara Kartal, daha sonra da göreve Rıza Çalımbay'ı getirdi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Yine istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılar, Fernando Santos'u takımın başına getirdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Portekizli çalıştırıcı son haftalarda takıma üst üste galibiyetler aldırsa da oynattığı oyun nedeniyle taraftarların da hedefinde.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Ancak Beşiktaş yönetimi, bu sezonu tecrübeli çalıştırıcıyla tamamlayıp gelecek sezonda da Santos'un yönetiminde devam etmek istiyor.

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