Giriş Tarihi: 26.02.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü Süper Lig’den! Sezona damga vurmuştu: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Oynadığı son 5 maçta gol yemeden yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, hafta içinde Türkiye Kupası mesaisine çıkacak. Hafta sonu ise Galatasaray ile derbi maçta mücadele edecek olan Kara Kartal'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş, Süper Lig'de sezona damga vuran yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…