SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

36 yaşındaki kanat oyuncusuyla hem hücum hattını güçlendirmek hem de liderlik yapabilecek bir ismi takıma kazandırmayı hedefleyen yönetim, son gelişmelerle adeta yıkıldı. Di Maria'nın ülkesine dönme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.