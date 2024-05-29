Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
07:26
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına kötü geçen sezon için bir hediye sundu. Gelecek sezona iddialı şekilde başlamak adına çalışmalarına hızlı şekilde başlayan Kara Kartal'da ilk hedef yeni teknik direktörü belirlemek. Gündeminde birçok aday bulunan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir isimle temasların kurulduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'a Di Maria transferinden de kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…