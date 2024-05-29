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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:26

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına kötü geçen sezon için bir hediye sundu. Gelecek sezona iddialı şekilde başlamak adına çalışmalarına hızlı şekilde başlayan Kara Kartal'da ilk hedef yeni teknik direktörü belirlemek. Gündeminde birçok aday bulunan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir isimle temasların kurulduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'a Di Maria transferinden de kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

ÇAĞDAŞ HALICI
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, birden fazla kriz yaşadığı 2023-2024 dönemini 6. sırada tamamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

Hayal kırıklığı yaratan performansıyla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

Bu sırada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başaran Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi bileti alarak kötü geçen sezonda taraftarına bir teselli sundu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

DI MARIA'DAN KÖTÜ HABER

Devre arasında yaptığı Al-Musrati ve Ernest Muçi transferleriyle gelecek sezonun kadrosunu kurmaya erkenden başlayan Beşiktaş, son dönemde Avrupa futboluna damga vuran isimlerden Angel Di Maria'yı da gözüne kestirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı

36 yaşındaki kanat oyuncusuyla hem hücum hattını güçlendirmek hem de liderlik yapabilecek bir ismi takıma kazandırmayı hedefleyen yönetim, son gelişmelerle adeta yıkıldı. Di Maria'nın ülkesine dönme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

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