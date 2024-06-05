Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
18:12
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun büyük bir kısmını hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Türkiye Kupası sayesinde kötü giden sezonu kupayla taçlandıran Kara Kartal, Avrupa kupalarına da katılım hakkı kazandı. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim yeni teknik direktör için çalışmalarına hızla devam ederken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yeni hocası için eski Galatasaraylıyı işaret ettiler. İşte son dakika haberinin detayları…