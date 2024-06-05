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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 18:12

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun büyük bir kısmını hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Türkiye Kupası sayesinde kötü giden sezonu kupayla taçlandıran Kara Kartal, Avrupa kupalarına da katılım hakkı kazandı. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim yeni teknik direktör için çalışmalarına hızla devam ederken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yeni hocası için eski Galatasaraylıyı işaret ettiler. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

Trabzonspor'un elinden kupayı alan siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi henüz teknik direktörünü belirlemedi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

Birçok isimle görüşen ve birçok isimle görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, yeni hocasını belirlemek üzere.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

Teknik direktörle birlikte sportif direktör de getireceği söylenen Beşiktaş, eski Galatasaraylıyı gündemine aldı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocasını duyurdular! Eski Galatasaraylı yeniden Süper Lig’e geliyor: İşte herkesi ters köşe yapan o isim…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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