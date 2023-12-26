Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 22:34

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde sezona başlamıştı. Tecrübeli teknik direktörle istediği sonuçları alamayan Kara Kartal, daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı. Bu isimlerle birlikte de ligde zirve yarışından uzak kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak Serdar Topraktepe yönetiminde Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Bu süreçte yeni bir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Sergen Yalçın derken sürpriz bir çalıştırıcıyla anlaşma imzalayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip gelerek ligde kötü gidişe dur dedi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Bu sezon Şenol Güneş ile başlayan yolculuk, daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Tam 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta bir de başkanlık seçimi yaşandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Serdal Adalı ile girdiği başkanlık yarışında oyların çoğunluğunu alarak Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hasan Arat, teknik direktör mesaisine devam ediyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...

Rıza Çalımbay'ın ardından takımı geçici olarak çalıştıran Serdar Topraktepe'nin yerine siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ismi konuşulmuştu.

SON DAKİKA