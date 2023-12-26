Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
22:34
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın derken büyük ters köşe: Sürpriz imzayı atacak...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde sezona başlamıştı. Tecrübeli teknik direktörle istediği sonuçları alamayan Kara Kartal, daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı. Bu isimlerle birlikte de ligde zirve yarışından uzak kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak Serdar Topraktepe yönetiminde Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Bu süreçte yeni bir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Sergen Yalçın derken sürpriz bir çalıştırıcıyla anlaşma imzalayacak. İşte son dakika haberinin detayları…