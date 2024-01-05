Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
22:54
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 3 iç saha maçını kaybeden siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı senaryosu sürüyor. Yeni teknik direktörünü de henüz açıklamayan Kara Kartal'da taraftarın tepkisi sert oldu. Kasımpaşa maçında birçok oyuncuyu ıslıklayan taraftarlar, sosyal medyadan da takımı sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Beşiktaş, 3-1 kaybedilen maçın ardından tam 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…