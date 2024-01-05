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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 22:54

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 3 iç saha maçını kaybeden siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı senaryosu sürüyor. Yeni teknik direktörünü de henüz açıklamayan Kara Kartal'da taraftarın tepkisi sert oldu. Kasımpaşa maçında birçok oyuncuyu ıslıklayan taraftarlar, sosyal medyadan da takımı sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Beşiktaş, 3-1 kaybedilen maçın ardından tam 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

SEMİH KILIÇSOY YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta kabus gibi sonuç! Kara Kartal tam 28 yıl sonra ilki yaşadı…

18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

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