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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…
Giriş Tarihi: 06.01.2024 01:12 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 01:15

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna teknik direktörsüz devam eden Beşiktaş, son oynanan Kasımpaşa maçında ağır bir yenilgi aldı. Ligde bu sezon üst üste kaybettiği puanlarla zirveden bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçından da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör için görüşmelerine hız veren siyah-beyazlı ekip, yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek istiyor. Bu sırada Beşiktaş teknik direktörlüğü için yeni bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlı ekip, iki teknik direktörden de istediğini alamadı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Ligde yaşanan üst üste puan kayıpları, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan bir performansa neden oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Kara Kartal, son olarak ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…

Serdar Topraktepe'nin kulübede olduğu maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, 26 puanda kaldı.

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