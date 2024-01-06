Giriş Tarihi: 06.01.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
01:15
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Gioavanni van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna teknik direktörsüz devam eden Beşiktaş, son oynanan Kasımpaşa maçında ağır bir yenilgi aldı. Ligde bu sezon üst üste kaybettiği puanlarla zirveden bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçından da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör için görüşmelerine hız veren siyah-beyazlı ekip, yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek istiyor. Bu sırada Beşiktaş teknik direktörlüğü için yeni bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…