Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
09:37
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...
Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'i göreve getirdikten sonra transfer hareketliliği yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın geldikten sonra performansını yükseltmeyen oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini vermişti. Kartal'da yolların ayrılacağı ilk yıldız oyuncu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...