Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:37

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'i göreve getirdikten sonra transfer hareketliliği yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın geldikten sonra performansını yükseltmeyen oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini vermişti. Kartal'da yolların ayrılacağı ilk yıldız oyuncu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

Sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat beklentinin altında kalan Kartal, Fransız hocanın yerine eski hocası Şenol Güneş'i getirmişti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

Tecrübeli teknik adamın gelişiyle birlikte gözler yapılacak olan yeni transferlere çevrildi. Şenol Güneş, performansını yükseltmeyen oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Kartal'da Şenol Güneş'in ise biletini kestiği ilk oyuncu belli oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

BEŞİKTAŞ ONUR BULUT TRANSFERİNİ YAZA BIRAKTI

Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon Euro istiyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı. Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.

SON DAKİKA