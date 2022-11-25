Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...

BEŞİKTAŞ ONUR BULUT TRANSFERİNİ YAZA BIRAKTI

Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon Euro istiyor.