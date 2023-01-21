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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe'nin yıldızlarına talip oldu
Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:15

Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe'nin yıldızlarına talip oldu

Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarda da hareketlilik yaşanıyor. Dünya devi Barcelona, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız oyuncularına talip oldu. İspanyol basını Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen 2 dünya yıldızın transfer listesine dahil edildiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe’nin yıldızlarına talip oldu

La Liga'da bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'da Hollandalı yıldız Memphis Depay ile yollardı ve yıldız golcü Atletico Madrid'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe’nin yıldızlarına talip oldu

Bir dönem Galatasaray ile de adı anılan Depay, Madrid ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Depay bu sezon 4 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe’nin yıldızlarına talip oldu

Barcelona tarafından yapılan açıklamaya göre Depay, 3 milyon euro bonservis +1 milyon euro bonuslar karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Anlaşmada Yannick Carrasco için öncelik hakkı ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da mevcut.

Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe’nin yıldızlarına talip oldu

Barcelona'nın yeni sezon için de yeni hamleler yapmak istediği ifade ediliyor. İspanyol devi transfer listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen 2 yıldız oyuncuyu ekledi.

Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe’nin yıldızlarına talip oldu

BARCELONA ENNER VALENCIA'YI TRANSFER LİSTESİNE ALDI İDDİASI

İspanyol gazetesi Diario Sport'un bir haberine göre Barcelona, Fenerbahçe'nin Ekvatorlı yıldızı Enner Valencia'yı transfer listesine aldı.

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