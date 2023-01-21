Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
16:15
Son dakika haberleri: Bomba transfer iddiası! Barcelona G.Saray ve F.Bahçe'nin yıldızlarına talip oldu
Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarda da hareketlilik yaşanıyor. Dünya devi Barcelona, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız oyuncularına talip oldu. İspanyol basını Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen 2 dünya yıldızın transfer listesine dahil edildiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...