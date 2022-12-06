Giriş Tarihi: 06.12.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 20:36

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı dev turnuvada Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'le geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Güney Kore'ye karşı oldukça rahat bir galibiyet alan Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti. Turnuvanın sürpriz takımlarından Güney Kore ise büyük bir üzüntüyle Dünya Kupası'na veda etti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min-jae ise Brezilya hücumcuları karşısında geçer not alamadı. Bu durum, dış basında skandal sözlerle ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...