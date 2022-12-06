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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…
Giriş Tarihi: 06.12.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 20:36

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı dev turnuvada Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'le geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Güney Kore'ye karşı oldukça rahat bir galibiyet alan Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti. Turnuvanın sürpriz takımlarından Güney Kore ise büyük bir üzüntüyle Dünya Kupası'na veda etti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min-jae ise Brezilya hücumcuları karşısında geçer not alamadı. Bu durum, dış basında skandal sözlerle ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.

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Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

İŞTE MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika haberleri: Brezilya hezimeti sonrası Kim Min Jae için olay benzetme! Eski Fenerbahçeli yıldız dalga konusu oldu…

Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

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