Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:28
Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk'ten bomba sözler! "Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki liderlik çekişmesi devam ediyor. Bugün Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşırken, Galatasaray ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak. İki takımda da çok önemli eksikler bulunurken, SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...