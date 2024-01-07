Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk'ten bomba sözler! "Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı"

F.Bahçe'nin özellikle hücum hattı çok formda. Bugün nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

"PUAN FARKIYLA LİDERLİK İHTİMALİ VAR"

Galatasaray'ın çok eksikle oynayacağı Konya ve hafta içindeki Sivas deplasmanının yanında Fenerbahçe'nin bugün İstanbulspor ve 3 gün sonra evinde oynayacağı Konya sınavları sarı-lacivertli ekibe zirvede puan farkıyla bir liderlik getirme ihtimali var. İstanbulspor, ligin en zayıf takımı ve maçı da 25-30 bin Fenerbahçe taraftarı karşısında deplasmanda gibi oynayacaklar.