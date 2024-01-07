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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk'ten bomba sözler! "Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı"
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:28

Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk'ten bomba sözler! "Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki liderlik çekişmesi devam ediyor. Bugün Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşırken, Galatasaray ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak. İki takımda da çok önemli eksikler bulunurken, SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk’ten bomba sözler! Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev çekişme devam ediyor. Bugün iki takım da sahaya çıkıyor ancak iki ekipte de çok önemli isimler forma giyemeyecek.

Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk’ten bomba sözler! Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı

SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, Fenerbahçe ve Galatasaray için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk’ten bomba sözler! Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı

Derbiler dışında Fenerbahçe'nin hücum hattının en iyi yaptığı şey yüksek tempoyla başladıkları maçlarda erken buldukları gollerle rakiplerin fişini çekmeleri. Fred'in oynamadığı her maçta Tadic ve Szymanski'nin de performansının etkilendiği ve orta sahada geçişe izin vermedikleri toplarla hücumu yönlendiren Brezilyalıyı arayacakları kesin ama Fred'den daha önemli eksik İrfan Can Kahveci'nin yokluğu.

Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk’ten bomba sözler! Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı

F.Bahçe'nin özellikle hücum hattı çok formda. Bugün nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

"PUAN FARKIYLA LİDERLİK İHTİMALİ VAR"

Galatasaray'ın çok eksikle oynayacağı Konya ve hafta içindeki Sivas deplasmanının yanında Fenerbahçe'nin bugün İstanbulspor ve 3 gün sonra evinde oynayacağı Konya sınavları sarı-lacivertli ekibe zirvede puan farkıyla bir liderlik getirme ihtimali var. İstanbulspor, ligin en zayıf takımı ve maçı da 25-30 bin Fenerbahçe taraftarı karşısında deplasmanda gibi oynayacaklar.

Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk’ten bomba sözler! Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı

Oosterwolde'nin bugün Djiku'yu aratacağını söylememem ama bireysel hatalarıyla güven vermeyen iki yerli stoperden Samet için ayrılık rüzgarları eserken eski günlerinin kenarından bile geçmeyen Serdar'ın kötü oynama kredisi yok.

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