Kendisinde gözle görülür bir değişim olduğunu ve artık teknik direktörlük hazırlıklarını yapmaya başladığını aktaran tecrübeli golcü, "Bendeki değişimin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda bu değişim olsaydı. O zaman farklı bir Burak olurdum. Futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum. Hocalardan bir şeyler öğreniyorum ama henüz hiçbir şey bilmiyorum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak kursa gidiyorum ama hoca olarak hiçbir şey değilim. Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.