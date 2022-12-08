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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:57

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli forvet Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlükle ilgili "Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullanan tecrübeli forvet, transfer kararını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli forvet Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlükle ilgili "Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullanan tecrübeli forvet, transfer kararını açıkladı.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi.

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Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Fortuna Sittard'ın kaptanı, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu, hem kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

Hem kampta bulunan hem de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen antrenörlük kursuna katılan Burak, "Uzun bir süre sonra Antalya'ya geldim, ülkeme geldim. Yaklaşık 2,5 senedir yurt dışındayım. Özlemişim. Baba ocağı da burada. Her şey yolunda. Antrenmanlar iyi gidiyor. Teknik direktörlükle ilgili A lisansı eğitimim devam ediyor. Federasyonumuza ve bize bu imkanı sağlayan Oğuz Çetin hocamıza teşekkür ediyorum. Hayatımın bu dönemi huzurlu ve mutlu geçiyor. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...

Kendisinde gözle görülür bir değişim olduğunu ve artık teknik direktörlük hazırlıklarını yapmaya başladığını aktaran tecrübeli golcü, "Bendeki değişimin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda bu değişim olsaydı. O zaman farklı bir Burak olurdum. Futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum. Hocalardan bir şeyler öğreniyorum ama henüz hiçbir şey bilmiyorum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak kursa gidiyorum ama hoca olarak hiçbir şey değilim. Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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