Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
17:57
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz aylardır beklenen transfer kararını resmen açıkladı! Dikkat çeken sözler...
Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli forvet Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlükle ilgili "Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullanan tecrübeli forvet, transfer kararını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...