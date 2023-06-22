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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…
Giriş Tarihi: 22.06.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 22:18

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok iz bırakan futbolcuları arasında yer alan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında futbol hayatına son verdiğini açıklamıştı. A Milli Takım ve kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan eski futbolcunun bundan sonra neler yapacağı da merakla bekleniyordu. Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını "Futbolu bıraktığımı internetten açıklamak benim içime sinmedi. Kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman iletişimden yanayım. Kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." sözleriyle açıklamıştı. Tecrübeli isim, yeni göreviyle Süper Lig'e dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

Son dakika haberleri… Hollanda ekibi Fortuna Sittard'la yollarını ayırdığını duyuran Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde futbolu kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

Türk futboluna damga vuran bir kariyer yaşayan Burak Yılmaz, 38 yaşında futbola veda etti.

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Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

Burak Yılmaz, futbola şu sözlerle veda etmişti:

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

"Dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından biri el sallayarak futbola veda etti. Ben de isterdim ama kısmet olmadı. İnternette bıraktığımı açıklamak içime sinmedi, 'bana yakışmaz' diye düşündüm."

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

"Bugün kariyerimi sonlandırdığımı bütün ülkeme duyurmak istiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum."

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