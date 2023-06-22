Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok iz bırakan futbolcuları arasında yer alan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında futbol hayatına son verdiğini açıklamıştı. A Milli Takım ve kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan eski futbolcunun bundan sonra neler yapacağı da merakla bekleniyordu. Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını "Futbolu bıraktığımı internetten açıklamak benim içime sinmedi. Kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman iletişimden yanayım. Kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." sözleriyle açıklamıştı. Tecrübeli isim, yeni göreviyle Süper Lig'e dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…