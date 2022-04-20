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Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…
Giriş Tarihi: 20.04.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 20:08

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli futbolcuları arasında yer alan golcü oyuncu Burak Yılmaz, kariyerinin son dönemlerinde Avrupa'ya adım attı. Beşiktaş'tan ayrılarak transfer olduğu Fransa ekibi Lille'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, büyük başarı yakalamıştı. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan tecrübeli golcünü yeni takımı hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. Son iddia ise Burak Yılmaz'ın yeni takımını duyurur cinsten oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Son dakika haberleri… Kariyeriyle Türk futboluna damga vuran isimlerden birisi olan Burak Yılmaz, son dönemde futbol gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Lille'de yakaladığı başarılı performans, milli takımı bırakması ve yeni takımının neresi olacağı konuları Burak Yılmaz'ın çok konuşulmasını sağladı.

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Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Kariyeri boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını terleten Burak, kariyerinin son döneminde Avrupa'ya yelken açmıştı.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan golcü oyuncu, Fransa'da adeta yıllar boyu konuşulacak bir başarı öyküsünün başkahramanlarından birisi oldu.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Fransa PSG'yi geride bırakarak takımıyla birlikte Fransa şampiyonu olan Burak Yılmaz, Avrupa'daki ilk yılında iz bıraktı.

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