Giriş Tarihi: 20.04.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 20:08

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oluyor! Transferiyle ilki gerçekleştirecek…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli futbolcuları arasında yer alan golcü oyuncu Burak Yılmaz, kariyerinin son dönemlerinde Avrupa'ya adım attı. Beşiktaş'tan ayrılarak transfer olduğu Fransa ekibi Lille'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, büyük başarı yakalamıştı. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan tecrübeli golcünü yeni takımı hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. Son iddia ise Burak Yılmaz'ın yeni takımını duyurur cinsten oldu. İşte son dakika haberinin detayları…