Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:18
SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekip şampiyonluk için oynama hedefini gerçekleştirmek adına önemli takviyelerle kadrosunu bir hayli güçlendirdi. Trabzonspor'un yapacağı yeni transfer ise Süper Lig'de büyük ses getirecek. Bordo-mavili ekip, transferde hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a dev bir çalım atmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…