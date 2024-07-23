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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:18

SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekip şampiyonluk için oynama hedefini gerçekleştirmek adına önemli takviyelerle kadrosunu bir hayli güçlendirdi. Trabzonspor'un yapacağı yeni transfer ise Süper Lig'de büyük ses getirecek. Bordo-mavili ekip, transferde hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a dev bir çalım atmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

Kadrosunu birçok yeni oyuncu ile güçlendiren bordo-mavili ekip, transfer çalışmalarına aynı hızda devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

Bordo-mavililer, bu sırada Okay Yokuşlu ile de ilgilenirken hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a dev bir çalım atmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

OKAY YOKUŞLU YUVAYA DÖNÜYOR

Championship ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu gündemine alan Trabzonspor, milli yıldızın teklife sıcak bakması üzerine kulübüyle masaya oturmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Büyük ses getirecek transfer resmen bitiyor! Trabzonspor’dan hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’a dev çalım: Sözleşmesi bile belli oldu

İlk görüşmede 30 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis talep eden İngiliz kulübü ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, rakamı düşürmeye çalışıyor.

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