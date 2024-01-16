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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 23:36

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun geleceği olarak görülen Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Türk futbolseverleri gururlandıran milli futbolcu, İspanyol devine transfer olduğu ilk dönemde büyük şanssızlıklar yaşasa da sahalara geri dönmeyi başardı. Sakatlıklarını atlatarak Real Madrid'de şans bulmaya başlayan Arda Güler için Carlo Ancelotti müjdeli haberi verdi. Arda'nın ve takipçilerinin merakla beklediği haber sonunda geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı ve yetiştirmeye başladığı Arda Güler, beklenen patlamayı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus yönetiminde şans bulmaya başlayan genç futbolcu, bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirerek göze girdi.

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Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

Avrupa'nın en önemli takımlarının radarına giren Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

Barcelona ve Real Madrid'in kıyasıya transfer yarışına girdiği genç yıldızın tercihi dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Real Madrid oldu.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…

SAKATLIKLARLA SEZONA GİRDİ

Real Madrid'e transfer olmasının ardından büyük yankı uyandıran Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklarla büyük bir şanssızlığa tutuldu.

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