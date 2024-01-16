Giriş Tarihi: 16.01.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
23:36
Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti Arda Güler’e büyük müjdeyi verdi! Beklenen sonunda oluyor: Real Madrid’de ilk kez tadacak…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun geleceği olarak görülen Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Türk futbolseverleri gururlandıran milli futbolcu, İspanyol devine transfer olduğu ilk dönemde büyük şanssızlıklar yaşasa da sahalara geri dönmeyi başardı. Sakatlıklarını atlatarak Real Madrid'de şans bulmaya başlayan Arda Güler için Carlo Ancelotti müjdeli haberi verdi. Arda'nın ve takipçilerinin merakla beklediği haber sonunda geldi. İşte son dakika haberinin detayları…