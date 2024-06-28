Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor'a anlattı: "Gözyaşı döktüm"

Duygularını sorduğumuz milli futbolcu, "Benim bir sorumluluğum vardı. Üzerimden büyük yük kalktı, çok rahatladım. Kendimi şuraya bırakasım var… Turnuvanın başından bu yana bu an için hazırdım. Hocamız bana şans verdi ben de elimden geleni yaptım" cevabını verdi. Futbolseverlerin "Cenk Tosun, her zaman Cenk Tosun'dur" yorumlarını değerlendiren yıldız futbolcu şunları söyledi: