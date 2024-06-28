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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor'a anlattı: "Gözyaşı döktüm"
Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:57

Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor'a anlattı: "Gözyaşı döktüm"

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli TakımÇekya karşısında galibiyete taşıyan Cenk Tosun, SABAH Spor'a konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, 90+4'te attığı gol ile ilgili hislerini, "Benim bir sorumluluğum vardı, gerçekten çok rahatladım. Kendimi şuraya bırakasım var" sözleriyle dile getirdi. İşte Cenk Tosun'un o sözleri...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor’a anlattı: Gözyaşı döktüm

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor’a anlattı: Gözyaşı döktüm

2 Temmuz'da Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak olan Milli Takım'da kart cezalısı olan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin forma giyemeyecek.

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Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor’a anlattı: Gözyaşı döktüm

CENK TOSUN, GOL SONRASI YAŞADIKLARINI SABAH SPOR'A ANLATTI

Gürcistan ve Portekiz maçlarını kulübede tamamlayan, Çekya karşısında ise 75. dakikada oyuna girip, 90+4'te fileleri havalandırarak Milli Takım'ı galibiyete taşıyan Cenk Tosun, oldukça mutlu.

Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor’a anlattı: Gözyaşı döktüm

Duygularını sorduğumuz milli futbolcu, "Benim bir sorumluluğum vardı. Üzerimden büyük yük kalktı, çok rahatladım. Kendimi şuraya bırakasım var… Turnuvanın başından bu yana bu an için hazırdım. Hocamız bana şans verdi ben de elimden geleni yaptım" cevabını verdi. Futbolseverlerin "Cenk Tosun, her zaman Cenk Tosun'dur" yorumlarını değerlendiren yıldız futbolcu şunları söyledi:

Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor’a anlattı: Gözyaşı döktüm

"KAFAMDA KURDUM, HAYAL ETTİĞİM GİBİ OLDU"

"Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Benim en iyi hissettiğim yerler ceza sahasının içidir. Topu ayağıma aldığımda attığım golü kafamda kurdum, hayal ettiğim gibi oldu. Çok güzel bir andı duygu patlaması yaşadım, hatta biraz da gözyaşı döktüm."

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