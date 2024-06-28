Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
08:57
Son dakika haberleri: Cenk Tosun gol sonrası yaşadıklarını anlattı SABAH Spor'a anlattı: "Gözyaşı döktüm"
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ı Çekya karşısında galibiyete taşıyan Cenk Tosun, SABAH Spor'a konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, 90+4'te attığı gol ile ilgili hislerini, "Benim bir sorumluluğum vardı, gerçekten çok rahatladım. Kendimi şuraya bırakasım var" sözleriyle dile getirdi. İşte Cenk Tosun'un o sözleri...