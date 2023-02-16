Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
17:14
Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! "Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız..."
Son dakika haberleri... 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun durumunu merak ediyor... Ganalı yıldızın menajeri Nana Sechere'den oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...