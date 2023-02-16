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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! "Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız..."
Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:14

Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! "Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız..."

Son dakika haberleri... 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun durumunu merak ediyor... Ganalı yıldızın menajeri Nana Sechere'den oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız...

Son dakika haberleri... 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun durumunu merak ediyor... Ganalı yıldızın menajeri Nana Sechere'den oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız...

Kahramanmaraş merkezli olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde, futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda...

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Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız...

Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'nın da çok ağır şekilde etkilendiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız...

Hatay'da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans'ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu'nun yakınları enkazdaki bekleyişini sürdürürken, Ganalı futbolcunun menajeri Nana Sechre'den yeni açıklama geldi.

Son dakika haberleri: Christian Atsu için yeni açıklama geldi! Uzun saçları ve dövmesi var. İkinci planımız...

Sechere, "6 gündür buradayız. Atsu'nun kardeşleri, arkadaşları ve konsolosluktan yetkililerle bekliyoruz" diyen Sechre "Çalışmalar lütfen devam etsin. Hepimiz bekliyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ederim.

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