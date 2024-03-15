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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:59

Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon için transferde hareketlilik yaşanırken, Okan Buruk istediğini gurbetçilerde buldu ve iki genç yıldız için görüşmeler başladı. İşte Galatasaray'ın görüşme yaptığı iki genç yıldız son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

Bu sezon şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, son maçında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ederek dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

Bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak olan sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların sakatlıkları devam ederken, müjdeli haberler de geliyor.

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Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

CİMBOM'DAN NOKTA ATIŞI TAKVİYELER

Sezon başında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Gurbetçi avına çıkan Cimbom, devre arasında da bu hamlesini sürdürüp takviyelere devam etti.

Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

SOL BEK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Kerem Demirbay'ı B.Leverkusen'den alan sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncunun form tutması ile birlikte 8 numara sorununa da noktayı koydu. Bundesliga 2'den Hannover forması giyen Derrick Köhn hamlesi de tutunca Aslan, sol bekteki krizi de çözdü.

Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...

GENÇLER DE SÜRE ALMAYA BAŞLADI

Sezon başı alınan ve Bayern Münih altyapısında yetişen Eyüp Aydın rotasyonda süre almaya başladı. Bir başka gurbetçi genç yetenek Gökdeniz Gürpüz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

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