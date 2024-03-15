Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:59
Son dakika haberleri: Cimbom, gurbette maden buldu! İki genç yıldız için görüşme başladı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon için transferde hareketlilik yaşanırken, Okan Buruk istediğini gurbetçilerde buldu ve iki genç yıldız için görüşmeler başladı. İşte Galatasaray'ın görüşme yaptığı iki genç yıldız son dakika gelişmeleri...