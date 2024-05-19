Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:05
Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da hangi 11'lerle çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise tek hedef 3 puan. İşte derbi öncesi iki hocanın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler...