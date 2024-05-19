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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:05

Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da hangi 11'lerle çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise tek hedef 3 puan. İşte derbi öncesi iki hocanın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler...

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Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

GALATASARAY 24. ŞAMPİYONLUĞUNA 1 PUAN UZAKLIKTA

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

HEDEF GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi.

Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

GALATASARAY'IN KOZU GOL KRALI MAURO ICARDİ

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinde gözler Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'de olacak. Attığı 23 golle krallık yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun önünde zirvede bulunan Icardi, son haftalarda attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

Son dakika haberleri: Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

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