Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 19:20

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Birçoklarına göre futbol dünyasının bir numaralı yıldızı olarak görülen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz sezon efsane olduğu kulübe geri dönen Ronaldo, burada beklediği gibi bir karşılık bulamadı. Bu yıl Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamalarla gündemin dengesini değiştirdi. Manchester United yönetimi ve Erik Ten Hag'ı ağır ifadelerle eleştiren Portekizli yıldız için rekor ceza kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…