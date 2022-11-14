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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…
Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 19:20

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Birçoklarına göre futbol dünyasının bir numaralı yıldızı olarak görülen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz sezon efsane olduğu kulübe geri dönen Ronaldo, burada beklediği gibi bir karşılık bulamadı. Bu yıl Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamalarla gündemin dengesini değiştirdi. Manchester United yönetimi ve Erik Ten Hag'ı ağır ifadelerle eleştiren Portekizli yıldız için rekor ceza kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Geçtiğimiz sezon efsane olduğu kulübe geri dönen Ronaldo, takımının en iyisi olmayı başarırken bu sezon ise tam tersi bir durumla karşı karşıya.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Sezon başında göreve gelen Hollandalı çalıştırıcı Erik Ten Hag ile yıldızı bir türlü barışmayan Portekizli yıldız, ilk 11'de kendisine şans bulmakta zorlandı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Skor katkısında da bir hayli düşük olan 37 yaşındaki yıldız, katıldığı bir televizyon programında hem yönetime hem de hocasına ağır ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo olay ifadeler kullanmıştı! Manchester United yönetimi kararını verdi: Tarihi ceza geliyor…

Bunun üzerine Manchester United yönetimi olağanüstü toplanırken, Cristiano Ronaldo'yu tarihi bir ceza bekliyor.

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