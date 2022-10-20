Giriş Tarihi: 20.10.2022 00:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 00:58

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

Son dakika haberleri… Kariyerine efsanesi olduğu Manchester United'da devam eden Cristiano Ronaldo için işler hiç yolunda gitmiyor. Futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Portekizli dünya yıldızı, İngiliz devinde beklediği süreleri bu sezon alamıyor. Bu sezon gol ve asist katkısında da yetersiz kalan Ronaldo, Premier Lig'de bu akşam oynanan Tottenham maçında olay bir harekete imza attı. Maç sonunda ise teknik direktör Erik Ten Hag'ın verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…