Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…
Giriş Tarihi: 20.10.2022 00:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 00:58

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

Son dakika haberleri… Kariyerine efsanesi olduğu Manchester United'da devam eden Cristiano Ronaldo için işler hiç yolunda gitmiyor. Futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Portekizli dünya yıldızı, İngiliz devinde beklediği süreleri bu sezon alamıyor. Bu sezon gol ve asist katkısında da yetersiz kalan Ronaldo, Premier Lig'de bu akşam oynanan Tottenham maçında olay bir harekete imza attı. Maç sonunda ise teknik direktör Erik Ten Hag'ın verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

Son dakika haberleri… Son dakika haberleri… Birçokları tarafından dünya futbolunun bir numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

İlerleyen yaşına rağmen efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldızın, İngiltere dönemi beklenildiği şekilde ilerlemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

İngiliz devindeki ilk döneminde gol ve asist katkısıyla herkesi etkilemeyi başaran Ronaldo, bu sezon tam tersi bir süreç geçiriyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

Kırmızı şeytanlardaki hoca değişiminin ardından göreve gelen Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo, birçok maçta yedek kaldı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bu kez maçın sonunu bile beklemeden resti çekti! Tottenham maçı sonrası Erik Ten Hag’tan gözdağı…

İlk 11'e girmekte oldukça zorlanan Cristiano Ronaldo, birçok maça sonradan girerken UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

SON DAKİKA