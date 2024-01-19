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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…
Giriş Tarihi: 19.01.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 19:35

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

Son dakika haberleri… Dünya futbol tarihinin bir numaralı futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor. 2023 yılını dünyanın en golcü oyuncusu olarak kapatan Portekizli efsane, 38 yaşında olmasına rağmen tarihi bir rekor elde etmiş oldu. Globe Futbol Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Ronaldo, Lionel Messi için yaptığı gönderme ve futbolu bırakacağı tarihe verdiği yanıtla gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

2023 yılının başında imza attığı Al-Nassr ile birçok rekoru alt üst eden Portekizli efsane, kariyerinin de en çok gol attığı yıllarından birini yaşadı.

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Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

Geçtiğimiz yılın en çok gol atan futbolcusu olan Ronaldo, 38 yaşında olmasına rağmen yakaladığı bu başarıyla takdir topladı.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

Al-Nassr'a transfer olduğu ilk dönemde hayranlarını bir hayli üzen efsane isim, gösterdiği performans sayesinde buzları da eritti.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Dubai'de düzenlenen Globe Futbol Ödül törenine katılan Cristiano Ronaldo, burada yaptığı açıklamalarla gündemin en tepesine oturdu.

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