Giriş Tarihi: 19.01.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
19:35
Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Lionel Messi’ye yaptığı gönderme olay oldu…
Son dakika haberleri… Dünya futbol tarihinin bir numaralı futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor. 2023 yılını dünyanın en golcü oyuncusu olarak kapatan Portekizli efsane, 38 yaşında olmasına rağmen tarihi bir rekor elde etmiş oldu. Globe Futbol Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Ronaldo, Lionel Messi için yaptığı gönderme ve futbolu bırakacağı tarihe verdiği yanıtla gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…