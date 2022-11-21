Giriş Tarihi: 21.11.2022 00:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 00:21

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika haberleri… Futbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde büyük bir çöküş yaşadı. Portekizli dünya yıldızı Manchester United formasıyla hiç beklemediği kadar kötü bir süreç yaşarken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturdu. Bu açıklamalardan sonra Manchester'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında hiçbir beklenmeyen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…