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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…
Giriş Tarihi: 21.11.2022 00:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 00:21

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika haberleri… Futbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde büyük bir çöküş yaşadı. Portekizli dünya yıldızı Manchester United formasıyla hiç beklemediği kadar kötü bir süreç yaşarken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturdu. Bu açıklamalardan sonra Manchester'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında hiçbir beklenmeyen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika haberleri… Futbol tarihini en önde gelen yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönmüştü.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Portekizli yıldız Premier Lig'deki ikinci döneminde geçirdiği ilk sezonunda yine birçok rekoru alt üst ederken Manchester United'ı ayakta tutan isim oldu.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Ancak 2022-2023 sezonu Ronaldo için birçok talihsizliği de beraberinde getirdi. Özel hayatında yaşadığı aksilikler, Portekizli yıldızı sahadan uzak tuttu.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Manchester United'ın sezon başı kampına oldukça geç katılan Ronaldo, sezon içerisinde de hocası Erik Ten Hag'dan şans bulamadı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin sonunda tarihi transfere imza atıyor…

Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki yıldızı ilk 11'de oynatmayı tercih etmeyerek birçok maçta oyuna sonradan soktu.

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