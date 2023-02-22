Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
09:59
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! 'Rüyalarını süsler'
Son dakika haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan asrın deprem felaketinin ardından ülkedeki tüm spor karşılaşmalarına ara verilmişti. Hafta sonu oynanacak maçlarla Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. SABAH Spor'un usta yazarı Galatasaray'ın Zaniolo ve Beşiktaş'ın Onur Bulut transferleri ile Brezilya'nın Jorge Jesus ilgisiyle alakalı dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Cristiano Ronaldo'ya sert eleştiriler getirdi. İşte tüm detaylar...