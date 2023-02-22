"CUMHURBAŞKANIMIZIN DEPREM PAKETİ İLAÇ GİBİ"

Levent ağabey, çok ağır bir felaket yaşadık. Yaralarımızı sarmak için canla başla çalışan on binlerce insan var. Büyük takımlarımız da seferber oldu. Depremzedeler için yardım kervanları arka arkaya yola çıktı. Neler söylersin?

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözlerini yuvalarından çıkaran 'asrın felaketi' olarak adlandırabileceğimiz korkunç bir deprem yaşadık. Dağlar yarıldı, köyler ikiye bölündü, köprüler yıkıldı, derin yarıklar oluştu, kanyonlar meydana geldi. Yüreğimizi yakan bu depremde çok canımız gitti. Hatay şehri yok oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elbistan devasa yıkımlar yaşadı. Sadece biz devlet-millet omuz omuza olmadık, dünyanın birçok ülkesi de destek için ellerini bizim omuzlarımıza koydu.