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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! 'Rüyalarını süsler'
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:59

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! 'Rüyalarını süsler'

Son dakika haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan asrın deprem felaketinin ardından ülkedeki tüm spor karşılaşmalarına ara verilmişti. Hafta sonu oynanacak maçlarla Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. SABAH Spor'un usta yazarı Galatasaray'ın Zaniolo ve Beşiktaş'ın Onur Bulut transferleri ile Brezilya'nın Jorge Jesus ilgisiyle alakalı dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Cristiano Ronaldo'ya sert eleştiriler getirdi. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! ’Rüyalarını süsler’

Son dakika haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan asrın deprem felaketinin ardından ülkedeki tüm spor karşılaşmalarına ara verilmişti. Hafta sonu oynanacak maçlarla Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. SABAH Spor'un usta yazarı Galatasaray'ın Zaniolo ve Beşiktaş'ın Onur Bulut transferleri ile Brezilya'nın Jorge Jesus ilgisiyle alakalı dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Cristiano Ronaldo'ya sert eleştiriler getirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! ’Rüyalarını süsler’

Asrın deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de tüm spor karşılaşmalarına ara verilirken, Spor Toto Süper Lig'de maçlar bu hafta sonu başlıyor.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! ’Rüyalarını süsler’

Devre arası transfer döneminde özellikle 3 büyükler flaş hamlelere imza atarken, SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! ’Rüyalarını süsler’

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DEPREM PAKETİ İLAÇ GİBİ"

Levent ağabey, çok ağır bir felaket yaşadık. Yaralarımızı sarmak için canla başla çalışan on binlerce insan var. Büyük takımlarımız da seferber oldu. Depremzedeler için yardım kervanları arka arkaya yola çıktı. Neler söylersin?

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözlerini yuvalarından çıkaran 'asrın felaketi' olarak adlandırabileceğimiz korkunç bir deprem yaşadık. Dağlar yarıldı, köyler ikiye bölündü, köprüler yıkıldı, derin yarıklar oluştu, kanyonlar meydana geldi. Yüreğimizi yakan bu depremde çok canımız gitti. Hatay şehri yok oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elbistan devasa yıkımlar yaşadı. Sadece biz devlet-millet omuz omuza olmadık, dünyanın birçok ülkesi de destek için ellerini bizim omuzlarımıza koydu.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için şok sözler: Sevgimiz de enkaz altında... Flaş Jesus iddiası! ’Rüyalarını süsler’

Başta 4 Büyükler olmak üzere tüm spor dünyasının tek vücut halinde yardım kampanyalarına destek vermeleri ve art arda tırlar yollamaları alkışlanacak bir hareketti. Ayrıca bu yardımların depremzedelere ulaşması konusunda kulüpler mükemmel organize oldu. Yardımları bırakıp gitmediler, şehir, ilçe ve köylere adres adres teslim ettiler. G.Saray'ın başını çektiği depolama hamlesi, gönderilen yardımların heba ve yağma olmasını engelledi. Taraftarlar da gönüllü olarak depolarda güvenlik oluşturdular.

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