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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 20:26

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Al-Nassr'da formunu yükselten Portekizli yıldız, ligdeki şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alıyor. Kariyerinin sonuna yaklaşan Ronaldo, futbol tarihine geçecek bir imza daha atmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki efsane futbolcu için çıkan son transfer iddiası, hayranlarını adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Sporting Lizbon ile futbol sahnesine çıkan Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transferinin ardından adını dünyaya duyurdu.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Burada kazandığı kupalar ve başarılı yılların ardından Real Madrid'e imza atan Portekizli efsane, kariyerinin en görkemli yıllarını İspanya'da yaşadı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Daha sonra Juventus ve tekrar Manchester United'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz yıl herkesi ters köşe yaparak Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Futbol piyasasında dengeleri değiştiren bir imza atan 38 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin dünyada tanınmasına da yol açtı.

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