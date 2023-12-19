Giriş Tarihi: 19.12.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 20:26

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Al-Nassr'da formunu yükselten Portekizli yıldız, ligdeki şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alıyor. Kariyerinin sonuna yaklaşan Ronaldo, futbol tarihine geçecek bir imza daha atmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki efsane futbolcu için çıkan son transfer iddiası, hayranlarını adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…