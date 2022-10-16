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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…
Giriş Tarihi: 16.10.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 19:38

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

Son dakika haberleri… Son yıllarda kariyerindeki düşüşle dikkatleri çeken Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United'da oldukça kötü bir dönem geçiriyor. İngiliz devine geçtiğimi sezon imza attığında tüm futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo'nun ikinci dönemi beklenildiği gibi gitmedi. 37 yaşındaki efsane, bu hafta oynanan Newcastle United maçına ilk 11'de başladı ancak yine sinirlerine hakim olmayı ve memnuniyetsiz görüntüsünü gizlemeyi başaramadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

Son dakika haberleri… Birçokları tarafından dünya futbolunun bir numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

İlerleyen yaşına rağmen efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldızın, İngiltere dönemi beklenildiği şekilde ilerlemedi.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

Kırmızı şeytanlardaki ilk döneminde gol ve asist katkısıyla herkesi etkilemeyi başaran Ronaldo, bu sezon tam tersi bir dönem yaşıyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

İngiliz devinde hoca değişiminin ardından göreve gelen Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo, birçok maçta yedek kaldı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

İlk 11'e girmekte oldukça zorlanan Cristiano Ronaldo, birçok maça sonradan girerken UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

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