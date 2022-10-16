Giriş Tarihi: 16.10.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 19:38

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine çileden çıktı! Oyundan alındıktan sonra hocasına döndü ve…

Son dakika haberleri… Son yıllarda kariyerindeki düşüşle dikkatleri çeken Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United'da oldukça kötü bir dönem geçiriyor. İngiliz devine geçtiğimi sezon imza attığında tüm futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo'nun ikinci dönemi beklenildiği gibi gitmedi. 37 yaşındaki efsane, bu hafta oynanan Newcastle United maçına ilk 11'de başladı ancak yine sinirlerine hakim olmayı ve memnuniyetsiz görüntüsünü gizlemeyi başaramadı. İşte son dakika haberinin detayları…