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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…
Giriş Tarihi: 03.01.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 00:44

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük efsaneleri arasında yer alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kendisinden hiç beklenmedik şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Tüm hayranlarını şaşırtan 37 yaşındaki futbolcu, Arabistan ekibine attığı imzayla yıllık maaşı en yüksek sporcu olarak tarihe geçti. Ronaldo için kısa süre içerisinde bir imza töreni de düzenlenecek. Öte yandan İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki gizli maddeyi ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Son dakika haberleri… Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takımla sözleşme imzalayacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Suudi ekibinden transferin detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken medyada yer alan haberlere göre Ronaldo'nun 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı ve yıllık 200 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenleyecek.

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