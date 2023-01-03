Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük efsaneleri arasında yer alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kendisinden hiç beklenmedik şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Tüm hayranlarını şaşırtan 37 yaşındaki futbolcu, Arabistan ekibine attığı imzayla yıllık maaşı en yüksek sporcu olarak tarihe geçti. Ronaldo için kısa süre içerisinde bir imza töreni de düzenlenecek. Öte yandan İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki gizli maddeyi ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…