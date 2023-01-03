Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! Al-Nassr sonrası büyük sürprize imza atacak…

Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo" ifadelerine yer verildi.