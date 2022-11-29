Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 22:06

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı efsanelerinden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, spor gündeminin baş aktörü olmaya devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın sözleşmesinin feshettiği 37 yaşındaki efsane isim, şu sıralar oynanan Dünya Kupası'nda kulüpsüz tek oyuncu. Dünya Kupası macerasının ardından belli olması beklenen yeni takımı oldukça merak edilen Cristiano Ronaldo'nun, rekor ücretle sürpriz bir takıma imza atabileceği konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…