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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…
Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 22:06

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı efsanelerinden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, spor gündeminin baş aktörü olmaya devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın sözleşmesinin feshettiği 37 yaşındaki efsane isim, şu sıralar oynanan Dünya Kupası'nda kulüpsüz tek oyuncu. Dünya Kupası macerasının ardından belli olması beklenen yeni takımı oldukça merak edilen Cristiano Ronaldo'nun, rekor ücretle sürpriz bir takıma imza atabileceği konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında kendisine üst sıralarda yer bulan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, takımının Premier Lig'deki en etkili oyuncularından birisi olmayı başarmıştı.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Bu sezon ise tam tersi bir durumla baş başa kalan Ronaldo, yeni hocası Erik Ten Hag ile oldukça büyük sorunlar yaşadı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Manchester United'da bu sezon kadroya girmekte çokça zorlanan Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda hem yönetime hem de hocasına oldukça sert ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…

Bunun üzerine Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti. Şu sıralar kulüpsüz olan Ronaldo hakkında en çok merak edilen konu ise yeni takımının neresi olacağı.

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