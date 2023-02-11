Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler'den 4 büyüklere övgü! "İyilikte yarış halindeler"

Başkan Büyükekşi, depremde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmek istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor, bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olmaları şartıyla Süper Lig ve 1. Lig'deki takımlara transferleri halinde +1 olarak oynamaları için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde yer alacaklar."