Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
11:15
Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler'den 4 büyüklere övgü! "İyilikte yarış halindeler"
Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra Türkiye tek yumruk haline gelerek bölgeye büyük bir yardım kampanyası başlattı. Türkiye'de tüm kurumlar ve gönüllü insanlar bölgedeki yaraları sarmak adına çalışmaya devam ediyor. Spor dünyası da bir araya gelerek tüm dünyaya örnek olacak bir yardım kampanyası başlattı. İngilizler, özellikle de 4 büyük kulüpten övgüyle bahsederek yapılan yardımlaşmayı tüm dünyaya örnek gösterdi.