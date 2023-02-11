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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler'den 4 büyüklere övgü! "İyilikte yarış halindeler"
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:15

Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler'den 4 büyüklere övgü! "İyilikte yarış halindeler"

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra Türkiye tek yumruk haline gelerek bölgeye büyük bir yardım kampanyası başlattı. Türkiye'de tüm kurumlar ve gönüllü insanlar bölgedeki yaraları sarmak adına çalışmaya devam ediyor. Spor dünyası da bir araya gelerek tüm dünyaya örnek olacak bir yardım kampanyası başlattı. İngilizler, özellikle de 4 büyük kulüpten övgüyle bahsederek yapılan yardımlaşmayı tüm dünyaya örnek gösterdi.

Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler’den 4 büyüklere övgü! İyilikte yarış halindeler

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye tek yumruk halinde bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor. Spor dünyası da bölgeye yardım konusunda kolları sıvamış ve tüm dünyaya büyük bir yardımlaşma örneği gösteriyor.

Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler’den 4 büyüklere övgü! İyilikte yarış halindeler

MALATYA ÇEKİLDİ ADANASPOR SIRADA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 1. Lig'in de 3-4 Mart tarihlerinde başlayacağını belirten Büyükekşi, Eyüpspor'un erteleme maçının ise bu tarihin birkaç gün öncesine çekileceğini söyledi.

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Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler’den 4 büyüklere övgü! İyilikte yarış halindeler

Başkan Büyükekşi, depremde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmek istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor, bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olmaları şartıyla Süper Lig ve 1. Lig'deki takımlara transferleri halinde +1 olarak oynamaları için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde yer alacaklar."

Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler’den 4 büyüklere övgü! İyilikte yarış halindeler

İNGİLİZLER KULÜPLERİN YARDIMLAŞMASINDA ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İngiliz gazetesi Daily Mail, 10 ilimizi vuran depremin ardından İstanbul'a bir ekip yollayarak yaşananları okuyucularına aktardı. İstanbul genelinde futbolun bir yardım merkezi haline geldiğini belirten gazetede, "Kulüpler tek yumruk oldu. İyilikte yarış halindeler. F.Bahçe'de battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında, eski Leeds oyuncusu Alioski de yer aldı. G.Saray tırlar dolusu erzak ve portatif tuvalet gönderdi. Andrea Pirlo yardım çalışmalarında bizzat görev aldı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri: Deprem sonrası İngilizler’den 4 büyüklere övgü! İyilikte yarış halindeler

FENERBAHÇE'DEN 30 TIR YARDIM

Bölgeye en çok yardım yapan takımların başında gelen Fenerbahçe, yoğun sevkiyat sebebiyle bir süreliğine yardımları durdurdu. Sarı-lacivertli takım, yardımların her gün devam edeceğini açıkladı..

"Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından başlattığımız Afet Bölgesi Yardım Kampanyası kapsamında yaraları bir nebze olsun sarmak amacıyla bugün itibarıyla 30 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir. Kulübümüzün yetkililerle yaptığı görüşme doğrultusunda, deprem bölgesinde yaşanan tır ve malzeme yoğunluğu sebebiyle sevkiyatlar bir süreliğine durdurulmuştur."

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