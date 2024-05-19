Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

Fenerbahçe ise bu maçı kazanmak ve şampiyonluk umutlarını haftaya taşıyarak Galatasaray'ın son maçında mağlup olmasını bekleyecek. Sezonun en kritik maçında iki takımda da flaş kararlar ve önemli taktik çalışmaları yapıldı. İşte Florya'da ve Samandıra'da yaşananlar ve alınan kararlar...