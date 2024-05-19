Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
09:43
Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Cimbom, berabere kalması veya galip gelmesi durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise tek hedef 3 puan. Sezonun en kritik maçı öncesinde iki takımda da alınan flaş kararlar var. İşte 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...