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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 09:43

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Cimbom, berabere kalması veya galip gelmesi durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise tek hedef 3 puan. Sezonun en kritik maçı öncesinde iki takımda da alınan flaş kararlar var. İşte 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

MEHMET ÖZCAN
Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 99 puanlı Galatasaray, bugün berabere kalması veya galip gelmesi durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Okan Buruk ile ligde üst üste ikinci kez kupaya uzanacak.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

Fenerbahçe ise bu maçı kazanmak ve şampiyonluk umutlarını haftaya taşıyarak Galatasaray'ın son maçında mağlup olmasını bekleyecek. Sezonun en kritik maçında iki takımda da flaş kararlar ve önemli taktik çalışmaları yapıldı. İşte Florya'da ve Samandıra'da yaşananlar ve alınan kararlar...

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Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

MEHMET ÖZCAN: 10 MADDEDE FLORYA

1- Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

2- Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş kararlar! 10 maddede Galatasaray-Fenerbahçe maçı...

3- Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi ve çarşamba Florya'da takımını topladı.

4- Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim yerine Sanchez'le başlama kararı aldı.

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