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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş'ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...
Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:59

Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş'ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi hem Jorge Jesus hem de Şenol Güneş, dikkat çeken kararlar aldılar. Tecrübeli teknik adamlar, hem sahaya çıkacak kadrolar hem de oyun anlayışı olarak taraftarları şaşıracak tercihler yapacaklar. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş’ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi hem Jorge Jesus hem de Şenol Güneş, dikkat çeken kararlar aldılar. Tecrübeli teknik adamlar, hem sahaya çıkacak kadrolar hem de oyun anlayışı olarak taraftarları şaşıracak tercihler yapacaklar. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş’ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, büyük bir heyecana sahne olacak.

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Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş’ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele öncesi iki takımın hocası da planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş’ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

Kritik maça saatler kala hem Jorge Jesus hem de Şenol Güneş, dikkat çeken kararlar aldılar.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi Jesus ve Şenol Güneş’ten flaş karar! Taraftarlar bu tercihlere çok şaşıracak...

İşte iki takıma dair tüm detaylar;

FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?

-Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.

-Forvet hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.

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