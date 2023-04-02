Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi hem Jorge Jesus hem de Şenol Güneş, dikkat çeken kararlar aldılar. Tecrübeli teknik adamlar, hem sahaya çıkacak kadrolar hem de oyun anlayışı olarak taraftarları şaşıracak tercihler yapacaklar. İşte tüm ayrıntılar...