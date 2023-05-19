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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı..."
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:45

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, iki ismi ön plana çıkardı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, iki ismi ön plana çıkardı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 34. hafta maçında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.

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Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı...

Mücadeleye etkili başlayan ve 90 dakika boyunca kontrolü bırakmayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı...

Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları iki takımı değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandılar.

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı...

İşte yazarların görüşleri;

İSKENDER GÜNEN: GÖZÜNDE FAZLA BÜYÜTMÜŞ

Trabzonspor için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 futbolcunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu. Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa sol kenarda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır.

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