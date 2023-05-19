Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
16:45
Son dakika haberleri: Derbi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! İki oyuncuya vurgu yaptı: Keşke sezon başından beri oynasalardı..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, iki ismi ön plana çıkardı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...